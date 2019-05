"Aspettiamo le finali", ha dichiarato Fabio Paratici nel prepartita di Sampdoria-Juventus, con riferimento al nuovo allenatore della Juventus. Il club campione d'Italia ha trovato un'intesa con Maurizio Sarri, che affronterà con il Chelsea la finale di Europa League, ma in casa bianconera l'attesa è anche per la finale di Champions tra Tottenham e Liverpool. Già, perché Mauricio Pochettino è sempre un candidato per la panchina della Juve, e senza dimenticare il sogno sempre vivo che porta a Jürgen Klopp. Con Sarri in pole position, Paratici non dimentica gli altri possibili eredi di Allegri, che tra pochi giorni lotteranno per la Coppa più ambita.