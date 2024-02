La Juve è concentrata a preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro il Frosinone, con la squadra che dovrà trovare una reazione immediata contro i ciociari e cercare di riscattare, almeno in parte, il brutto momento che sta attraversando. Ma c'è grande lavoro anche per la dirigenza bianconera, soprattutto sul fronte rinnovi. A tenere banco più degli altri è quello legato a Federico Chiesa, che però non sembra ancora deciso a prolungare i rapporti con la Vecchia Signora. Stando a quanto riportato da TMW infatti, la situazione è ancora in totale fase di stallo.