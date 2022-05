Il futuro di Alvaro Morata è sempre più lontano da Torino. L'attaccante spagnolo è ormai prossimo a lasciare la Juve e al momento l'opzione più accredidata sembra essere quella dell'Arsenal che, in queste ultime ore ha sbaragliato la concorrenza con un'offerta che fa parecchio gola all'Atletico Madrid. I Gunners avrebbero messo sul piatto circa 28 milioni di euro e dal momento che i Colchoneros non sono disposti a fare sconti per il riscatto di Madama, sembra quasi intuibile che la prossima destinazione de El Canterano sia l'Inghilterra.