I tifosi della Juventus che sono entrati nello store online della Juventus, per acquistare la maglia da gioco dei propri beniamini, hanno notato una cosa particolare. Tra le personalizzazioni possibili, quando si prova a far stampare sul retro nome e numero di uno dei calciatori in rosa, non compaiono i nomi di Rugani e De Sciglio. In molti hanno letto questa situazione come un indizio di mercato, di una possibile uscita dei due calciatori.