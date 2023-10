La Juventus continua a lavorare per portare rinforzi a centrocampo e il nome di Thuram resta in prima fila nonostante le difficoltà di riuscire ad ingaggiarlo. Secondo Tmw, i bianconeri potrebbero convincere il Nizza a scendere sotto i 40 milioni. Una chiave per facilitare la trattativa può essere l'inserimento di Iling Junior, che piace molto al club francese.