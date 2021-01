Un mercoledì decisivo, e non è nemmeno Champions League. Il 20 gennaio si decide parte della stagione della Juventus: innanzitutto la finale di Supercoppa contro il Napoli, poi un incontro. Di mercato. Che può voler dire tanto, tantissimo. Soprattutto in ottica futura. Ecco perché la Juve non molla la pista Scamacca, ecco perché domani incontrerà il Sassuolo, approfittando della trasferta a Reggio Emilia.



L'INCONTRO - Al momento, non ci sono certezze. Anzi: ce n'è solo una. La Juve proverà ancora per l'attaccante quasi ex Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i neroverdi restano convinti sulle proprie posizioni: vogliono cederlo in prestito, ma non molleranno sull'obbligo di riscatto. I rapporti tra le parti restano ottimi, vedremo domani se la diplomazia aiuterà i bianconeri. Che hanno bisogno di una punta, e l'hanno individuata in Scamacca.