La Juventus non ha ancora abbandonato definitivamente l'idea della Superlega. Come riporta il quotidiano spagnolo ESPN la Vecchia Signora insieme a Real Madrid e Barcellona avrebbe un piano per l'estate. L'idea sarebbe quella di organizzare un mini-torneo su invito per recuperare una parte dei soldi persi durante la pandemia. Al torneo sarebbe invitato anche il Milan.