Il destino di Andrea Cambiaso sembra essere inesorabilmente lontano dal Genoa. Dopo il lancio in prima squadra e dopo la retrocessione, il 22enne è pronto a cambiare. Nemmeno il lungo infortunio - tre mesi di stop - ha raffreddato l'interesse di chi da tempo lo ha inserito nella propria lista dei desideri. Come Juve e Inter, che hanno parlato con Giovanni Bia, l'agente del ragazzo. C'è anche il Napoli, insieme al Siviglia, a quanto pare disposto ad assecondare le richieste a doppia cifra di un Genoa che sembra non voler considerare la data di validità di un contratto in scadenza tra un anno esatto. Lo riporta calciomercato.com.