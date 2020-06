Non c'è ancora il sì di Arthur, ma nessuno ha mollato. Non l'ha fatto la Juventus, che ha tirato in ballo il suo entourage - proveranno a convincerlo fino alla fine -, non l'ha fatto il Barcellona, che così chiuderebbe definitivamente l'affare Pjanic. E il pressing dei catalani sembra essere il miglior assist possibile: secondo Tuttosport, la svolta potrebbe essere vicina, a far scoperchiare il vaso del brasiliano potrebbero essere le stesse decisioni del tecnico Setien. Per intenderci: appena si rivedrà in panchina, Arthur capirà che non c'è più spazio e tempo per lui in Spagna. E la Juve è pronta a farsi sotto in quel preciso momento...