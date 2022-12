Come racconta Gazzetta, il terremoto societario non ferma il progetto di rinnovamento della. L’azzeramento del Cda, con le dimissioni del presidente Agnelli, del vice Nedved e dell’a.d. Arrivabene, non ha stoppato il lavoro dell’area sportiva. Tanto che il d.s. Federico Cherubini è riuscito a portare a termine quella che era la trattativa prioritaria del momento: il rinnovo di Iling Jr, l’esterno classe 2003 che con il suo mix di forza, potenza e tecnica aveva ben impressionato tanto contro il Benfica quanto a Lecce, prima dell’infortunio che poi ne ha stoppato la corsa pre Mondiale.