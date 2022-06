Come racconta Gazzetta, la pazienza della Juventus non è infinita su Angel Di Maria e nel frattempo la dirigenza si sta guardando intorno. Girano già nomi di possibili sostituti, che non hanno la caratura di Di Maria ma possono sostituirlo per ruolo. In cima alla lista c’è Domenico Berardi, anche se i contatti con il Sassuolo non sono ancora stati avviati.