Secondo Il Corriere dello Sport, per rimettere in equilibrio i conti della, ora che sono venuti al pettine "i nodi di una gestione penalizzata dalla hybris, la superbia dei potenti, ma anche da errori indiscutibili che il Covid ha reso vistosi", all'ad dipotrebbe tornare utile cedere quote anche rilevanti del club, importando competenze gestionali e spingendo i ricavi internazionali. Magari mantenendo la presenza della famiglia ai vertici e quella di Exor con una partecipazione ancora rilevante., scrive il quotidiano. "Qualcuno capace di, lavorare sui ricavi ma intanto, con la presenza di un player finanziario esterno, giustificare ai tifosi anche un netto cambio di strategia".