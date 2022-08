Lanon sta cercando soltanto un vice-ma un attaccante che in un 3-5-2 possa giocare accanto a Dusan Vlahovic. Per questo, secondo quanto riporta SkySport, lo storico pallino di Massimiliano Allegri Arkadiussembra essersi allontanato. I nomi caldi sono quello di Memphisdele Anthonydel Manchester United.Il più vicino può essere Memphis Depay, certo, ci sono degli ostacoli, in primis lo svincolo dal Barcellona e poi l'accordo con la Juventus. Diverso il discorso che porterebbe a, l'attaccante anche se attualmente infortunato è molto difficile venga lasciato partire dal Manchester United che non ha molti attaccanti. Si attendono evoluzioni nei prossimi giorni. Stando sempre a SkySport la Juventus entro la fine del mercato porterà a Torino un centrocampista ed un attaccante.