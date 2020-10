1









Ha perso il Real, l'ha fatto anche il Barcellona. Il pari della Juve e il tonfo nel derby dell'Inter. E' un caso che tante squadre di Champions siano capitolate a un passo dall'inizio della massima competizione? No, non lo è. Almeno non per Repubblica, che indica la (non) pausa nazionali come principale artefice dei più grossi tonfi: "Al rientro dalla pausa delle nazionali, le squadre di vertice soffrono. Succede in Italia, in modo così vistoso, ma è successo anche all'estero. Il Real Madrid ieri ha perso in casa contro il Cadice, promossa dalla Segunda Division e ora incredibilmente prima in Liga a 10 punti, al pari proprio del Real, del Granada e del Getafe, che sempre ieri ha battuto in casa il Barcellona. In Premier League il Chelsea, dopo avere speso oltre 240 milioni sul mercato, non è stato capace di superare il Southampton. I soldi, almeno in questa strana giornata, sembrano non fare la felicità. Di sicuro non ha fatto felici gli allenatori il fatto che le nazionali abbiano giocato di mercoledì. Le tre vincenti di ieri in Serie A (Milan, Napoli, Sampdoria) avevano molti meno nazionali delle sconfitte (Inter, Atalanta, Lazio)", si legge sul quotidiano.