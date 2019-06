La storia tra Kostas Manolas e Roma sembra prossima ai titoli di coda. Il difensore greco è corteggiato da diversi club ed ha offerte economiche allettanti. La Juventus sembrava in pole position per il giocatore, ma nelle ultime settimane la situazione è cambiata. Napoli e Milan si sono fatti avanti per il centrale classe 1991. Lo riporta Sky Sport. I partenopei cercano un sostituto del partente Raul Albiol e potrebbero inserire una contropartita tecnica per accontentare i giallorossi. I rossoneri, invece, vogliono puntellare il proprio reparto arretrato. Un doppio inserimento che rischia di tagliare fuori dai giochi la Vecchia Signora.