Torna la Champions League, e settimana prossima toccherà anche alla Juventus, di scena a Lione. Per il Corriere dello Sport, però, i bianconeri sono 'lontani dal top', sebbene il sorteggio però la favorisca. "Il giorno del sorteggio ha avuto fortuna e oggi quella mano che ha estratto il nome del Lione come avversaria dei bianconeri agli ottavi sembra ancora più fatata - si legge sul quotidiano -. La Juve non è sicuramente al top, né sul piano fisico né su quello tecnico. Ha vinto l'ultima partita domenica scorsa contro il Brescia ridotto in 10, 2-0 senza brillare, arrivava dal pareggio nella semifinale di andata di Coppa Italia a San Siro dove il Milan l'aveva messa in difficoltà".