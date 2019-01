Per favore. Il signore in questione,, ma soprattutto intellettuale allo sbaraglio, urlatore, già situazionista (il che significa:e, senza pensare alle conseguenze)Da tempo nell’ombra, a capo di un declinante canale Rai, Freccero non aveva forse molto da dire a proposito della sua programmazione oppure non gliene fregava niente oppure passava un vorace gabbiano fuori dalla finestra e ha perso il filo, cioè lo ha riannodato il… Insomma è partito per la tangente, ispirato dal momento e, colto da una visitazione improvvisa, ha parlato della Juve.Un po’ come quei carneadi deputati o senatori i quali non avrebbero lasciato alcuna traccia senza almeno un’interrogazione parlamentare su un presunto favore alla Juve. Tribuni senza folla e senza retorica, che vogliono depositare un graffito nei gonfi regesti parlamentari votati all’ oblio.All’oblio sarebbe condannato anche questo bizzarro funzionario televisivo, che ama rivestire i panni del Capitan Fracassa della comunicazione televisiva e non, all’insegna d’una sorta di nichilismo de’ no antri, troppo spesso scambiato per genialità.Al Professor, Dottor Carlo Freccero, arlecchino dai mille colori (PD, poi simpatizzante della Lega, infine all’ultimo, 5 Stelle, avendo subodorato il successo elettorale) cultore della “società dello spettacolo” per cui nulla ha senso o valore se non l’immagine transeunte,