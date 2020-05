Le ultime notizie di mercato parlano di Pedro, esterno del Chelsea, come prossimo colpo di mercato della Juventus, che in attesa dell'arrivo di Kulusevski si muove sui colpi a costo zero e uno di questi potrebbe essere proprio l'ex stella del Barcellona già allenato a Londra da Maurizio Sarri. Sulle qualità del calciatore non ci sono dubbi, Pedro ha vinto tutto e lo ha fatto da protagonista, sia in Inghilterra che al Barcellona. Ha alzato tutti i trofei possibili, dal Mondiale all'Europeo, dalla Champions all'Europa League, e segnando in quasi tutte le finali che ha giocato. E' certamente un calciatore sottovalutato, l'era d'oro del Barcellona sarà ricordata per sempre e anche lui ha dato una grossa mano a Messi & co. a portare a casa i trofei che hanno scritto la storia, ma...



ETA' - C'è un problema non da poco nell'affare. La carta d'identità del calciatore. Problema sul quale ovviamente si sta ragionando molto alla Continassa. Lo spagnolo compirà 33 anni a luglio, troppi per una squadra che deve necessariamente essere svecchiata, specialmente nel reparto offensivo dove i soli Paulo Dybala e Federico Bernardeschi sono under 30. Tutti gli altri, compreso Douglas Costa (che li compirà a settembre) hanno varcato la fatidica soglia dei 30. L'esperienza, insomma, non è ciò che manca alla Juventus. Pedro, poi, ha vissuto una stagione molto pesante dal punto di vista fisico saltando ben 13 partite per infortunio: dallo stiramento al polpaccio alla lacerazione parziale del tendine d'achille. Non poco. L'integrità è sempre stata uno dei suoi punti di forza ma negli ultimi mesi le cose sono decisamente cambiate.



CASO RABIOT - Sarebbe l'ennesimo campione che arriva a costo zero ma ad oggi il suo stipendio è superiore ai 6 milioni di euro netti, cifra che dovrebbe essere necessariamente ridotta anche per venire incontro alle necessità del club bianconero che ha fissato in 9 milioni lordi la cifra massima per gli stipendi dei nuovi acquisti, salvo eccezioni (vedi Pogba). Arrivando a zero potrebbe contrattare qualcosina e magari spuntare uno stipendio simile a quello che attualmente percepisce a Londra ma se c'è una cosa che ha insegnato il caso Rabiot è che non tutti gli acquisti a costo zero, alla fine, diventano un affare sul campo. Pedro è troppo "vecchio" per questa Juve già in avanti con gli anni, meglio guardare altrove.



