La Juventus come obiettivo numero uno per sostituire Paulo Dybala non avrebbe più Nicolò Zaniolo. I bianconeri starebbero pensando che Angel Di Maria possa essere il nome ideale. Il giocatore argentino in forza al Paris Saint Germain dall'altro lato potrebbe accontentarsi di 7 milioni di euro a stagione, ingaggio massimo salariale che offre la Vecchia Signora. A riferirlo è Sportmediaset.