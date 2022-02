Un estratto dell'editoriale del giornalista Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport:



"“arrivanobene” i nuovi Vlahovic e Zakaria. Addirittura segnano i due gol al Verona e moltiplicano il rendimento degli altri: gli assist, splendidi, piovono proprio da Dybala e Morata, mai così vogliosi e aggressivi, ieri promossi all’esame di sostenibilità della nuova formula. Tutto perfetto, fin troppo, come una sceneggiatura di Hollywood. Servono controprove, ma il Verona non era una piccola. Era la squadra che aveva umiliato la Juve all’andata, aprendo una crisi tecnica pericolosissima. Però questa è un’altra Juve: non parliamo di pazze idee scudetto, non è il caso, ma per un posto Champions le quattro fuggitive farebbero meglio a preoccuparsi. L’Atalanta è superata, ma la partita da recuperare col Torino obbliga alla circospezione. Meglio non illudersi che tutto sia risolto d’improvviso, ma neanche Allegri si sarebbe aspettato una risposta così. Bravo il tecnico a non farsi frenare da retropensieri sulle tre punte, come ai tempi del 4-2-fantasia lanciato con coraggio e incoscienza. Tre attaccanti nelle loro posizioni migliori. Vlahovic è il centravanti, ruolo sconosciuto in bianconero dai tempi di Higuain. Morata una seconda punta di sinistra: così aveva incantato all’arrivo nel 2014, così deve giocare, è il suo ruolo. E Dybala fa il “finto” attaccante di destra, nel senso che va dove vuole ma ora ha un mediano, Zakaria, che occupa la destra quando lui si accentra. Quante volte quest’anno la Juve ha ticchettato attorno all’area avversaria senza una soluzione, un movimento a liberarsi, un punto di riferimento? E quante volte (un po’ meno) ha creato occasioni fallendo mira, tempi e tutto il resto? Improvvisamente s’è velocizzata la manovra, meno barocchismi e più verticalizzazioni. Chiedere un giropalla alla De Zerbi non sarà mai il caso, però ora la libertà tattica in attacco ha più senso con quel potenziale."