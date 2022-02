La Juventus resta ancora interessata ad Alessio Romagnoli. Il difensore in scadenza con il Milan sembrava pronto a scegliere la Lazio a fronte di un ingaggio di circa 3 milioni di euro più bonus. Stando a quanto riporta Il Tempo però la Juventus sarebbe ancora in corsa per arrivare a Romagnoli e sarebbe pronta a presentare un'offerta all'entourage del giocatore nelle prossime settimane. La corsa a Romagnoli è ancora del tutto aperta.