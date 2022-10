Come racconta Gazzetta, la situazione diè chiara: la Juventus vorrebbe trattenerlo oltre la scadenza del suo contratto (2024). I discorsi tra club ed entourage del giocatore sono già stati avviati, ma ancora nulla è stato definito. Al momento la situazione è in stand by, Danilo vuole restare ma s’aspetta una chiamata dalla dirigenza, anche perché le offerte non gli mancano e in passato ha fatto rinunce importanti (leggi Bayern Monaco) per restare in bianconero. Difficile, in questo momento, pensare di fare a meno di lui.