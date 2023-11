Ora tutti ci pensano. Alessandro, difensore del Torino, ha conquistato sempre più riflettori con le sue ultime prestazioni, tra club e Nazionale, attirando l'interesse anche di molti club europei. Il capitano granata, che piace anche alla Juventus, si candida a essere uomo mercato nella sessione estiva, anche se il presidente Urbano Cairo non vorrebbe privarsi del ragazzo, come scrive La Repubblica. In estate è stato vicinissimo all'Atalanta, ora su di lui ci sono anche Milan, Inter e Arsenal.