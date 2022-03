Come racconta La Gazzetta dello Sport, contro il Villarreal sarà importante difendersi bene ma sarà indispensabile segnare un gol in più dell’avversario per passare il turno. Le tre reti di Genova non devono trarre in inganno: i bianconeri hanno chiuso il match con tre soli tiri nello specchio, confermando che la squadra continua a fare fatica grande nel creare occasioni da gol.