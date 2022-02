7









Il solito polpaccio. E i soliti problemi. Giorgio Chiellini si ferma ancora una volta, e solo gli esami strumentali di domani daranno conferma sulle sue condizioni: di sicuro salta la sfida di giovedì in Coppa Italia, contro il Sassuolo. Ma è altamente probabile che l'infortunio lo porti via dalla squadra di Allegri per un periodo relativamente lungo. LE PREVISIONI - Non è un problema banale, questo è certo. Non si risolve nel giro di giorni, semmai di settimane. Le sensazioni attorno al capitano bianconero è che i tempi di recupero possano allungarsi, fino al derby con il Torino e probabilmente alla gara d'andata degli ottavi di Champions League con il Villarreal. La Juve ritrova Bonucci, ma perde il suo numero tre, tra i migliori in campo anche nella partita di campionato con il Verona. Domani sapremo di più, per ora tanta attenzione e un filo di preoccupazione. Con Dybala chiamato ancora ad agire (e reagire) da capitano in campo.