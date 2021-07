Il pensiero disu Calciomercato.com a proposito di Manuel Locatelli e del suo prezzo di 40 milioni di euro:"Il ragazzo è sicuramente promettente e di buona prospettiva ma ad oggi non giustifica alcuna follia in termini di mercato da parte della Juventus.Fa bene quindi la società di Torino a cercare di trovare un punto di accordo proponendo alla squadra emiliana una soluzione di pagamento vantaggiosa nonché scontata.Locatelli non è ancora un top player di quelli che ti cambia un intero reparto, ne è certo che lo diventerà mai, e quindi la strategia della squadra juventina è assolutamente comprensibile.Se il Sassuolo accetterà le condizioni proposte dalla Juventus, vista anche la volontà del calciatore, questo matrimonio si farà altrimenti, senza rimpianti, sarà giusto virare su altri obiettivi.Basti pensare che Rodrigo De Paul, giocatore che già ha dimostrato un valore assoluto superiore rispetto a tanti degli obiettivi accostati alla Vecchia Signora in questi anni (Locatelli compreso), è stato acquistato dall’Atletico Madrid di Diego Simeone per “soli” 35 milioni di euro".