La Juve resta al minimo. Al minimo di un quarto posto in campionato che diventa il fatturato di una stagione deludente e decisamente al di sotto delle aspettative. Che ci potessero essere delle difficoltà nel decollo del nuovo ciclo affidato a Massimiliano Allegri era stato messo in conto ma non che i bianconeri restassero senza vittorie. Lo riporta il Corriere dello Sport.