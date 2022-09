Non è infatti (solo) un discorso di uomini, di qualità dei singoli, è un concetto probabilmente più legato alla sfera emozionale e dunque psicologica: questa squadra ha paura di diventar grande. Sa di avere le possibilità di imporsi, è brava a sfruttare i momenti in cui tutto le sembra facile, eppure non sa gestire il trauma degli imprevisti. Il più grande dei grattacapi, stando alla filosofia Maxiana.No, quello del Franchi non è un buon punto. E' la terza occasione persa di fila: la più legittima, probabilmente anche la più giusta, ma non per questo diventa facilmente perdonabile. Anche perché serve a nulla l'impermeabilità della difesa se tutto il resto si colora d'incertezza, soprattutto dalla trequarti in su. No, non è un buon punto e non dovrà diventarlo nei commenti immediatamente successivi al post partita: Milik è sembrato Vlahovic nel suo distacco dal resto del gruppo, il centrocampo si è nuovamente svuotato pur avendo un regista dai tempi e dai guizzi giusti, gli esterni hanno smarrito la voglia di sovrapporsi e pure Cuadrado non ha saputo attaccare con continuità. O anche solo saltare un singolo avversario. Non è un buon punto perché questa è la prova delle prove: ci sono problemi che vanno a prescindere dal giocatore in campo.- Non perdere resta però un fattore, una striscia che addolcisce parzialmente l'incostanza della squadra di Allegri, aggrappata ancora ai propri sogni pure per demeriti avversari e non esattamente per la grande voglia di cambiare il corso delle ultime due stagioni. Ecco, è questo un elemento concreto da cui ripartire: anche se non c'è margine di vittoria, non c'è occasione di sconfitta. Si rischia di vincere così come di perdere. Si è in balia di avversari, situazioni, infortuni, errori... imprevisti, sì. E come si portano dalla propria parte? Diventando più forti di qualsiasi tempesta: per ora, Allegri che voleva velocità di crociera, si è trovato rallentamenti ai primi 5 chilometri. La più naturale delle reazioni è esserne enormemente arrabbiato.