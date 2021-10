Più volte, dalle pagine de ilBianconero.com, vi abbiamo raccontato quanta importanza, negli ultimissimi anni, sia stata data al settore giovanile, da parte della. Importanza tradotta anche in investimenti, per acquistare giovani calciatori così come nel migliorare le infrastrutture. I dati, però, restituiscono una situazione diversa:. Quello impostato dalla società bianconera, quindi, è un cambio di passo, in questo senso, che nei prossimi anni si spera dia frutti e possa ribaltare il dato fatto emergere dall’osservatorio calcistico CIES.“L'AFC Ajax è in cima alla classifica del CIES Football Observatory 2021 dei club che hanno allenato il maggior numero di calciatori che giocano nelle 31 principali divisioni dei paesi membri della UEFA. La squadra olandese ha allevato 81 giocatori attualmente attivi in questi campionati, sei in più dello Shakhtar Donetsk. Real Madrid e Barcellona sono in testa alla classifica dei giocatori attivi nei cinque maggiori campionati europei (42).L'Osservatorio Calcio CIES ha inoltre sviluppato il Training Index, un indicatore che pondera il numero di calciatori formati in base al livello sportivo dei club datori di lavoro (attraverso un coefficiente basato sui risultati delle competizioni nazionali e internazionali di club), il loro tasso di occupazione (nell'ultimo anno ), così come la loro età (più giovane è, meglio è). L'Ajax è anche in testa a questa classifica per i giocatori delle 31 massime divisioni europee intervistate, davanti a Sporting Clube de Portugal e Real Madrid.Il Training Index più alto se si considerano solo i calciatori dei 5 campionati top è stato registrato per il Real Madrid, davanti a FC Barcelona e Paris St-Germain. Ajax, Sporting Clube e Anderlecht sono le squadre non big-5 meglio classificate. Secondo la definizione UEFA, i club di formazione sono quelli in cui i calciatori hanno giocato per almeno tre anni di età compresa tra 15 e 21 anni. Sono incluse anche la stagione durante la quale i giocatori hanno festeggiato il loro 15° e 21° compleanno.”Per quel che riguarda l’Italia, questa è la classifica, curata da Calcio e Finanza, con le società che hanno cresciuto calciatori che giocano nelle massime serie dei campionati dell’UEFA:Atalanta – 20 giocatoriRoma – 19 giocatoriMilan – 17 giocatoriFiorentina – 16 giocatoriInter – 15 giocatoriGenoa – 13 giocatoriEmpoli – 12 giocatoriTorino – 7 giocatoriCagliari – 6 giocatoriHellas Verona – 6 giocatoriLazio – 6 giocatoriSe, invece del numero di calciatori si prende in considerazione il Training Index,