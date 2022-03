Non riguarda solo Dybala. Anzi. Il rinvio dell'incontro per il rinnovo di contratto è arrivato per tutti: come racconta Gazzetta, il club bianconero ha preferito spostare le discussioni per i rinnovi (non solo quello di Dybala, anche Bernardeschi, Perin, De Sciglio e Cuadrado, tutti in scadenza 3 mesi) alla settimana della sosta. "Il motivo? Priorità al campo, perché Madama tra campionato e Champions dovrà affrontare tre partite importanti (Sampdoria, Villarreal e Salernitana) e vuole tutti concentrati sull’obiettivo comune".