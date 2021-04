Non è stato il primo battibecco tra Mattia Perin e Cristiano Ronaldo. I due, con un passato insieme alla Juventus, anche nella sfida di ieri si è cimentato nella punzecchiatura costante a CR7. Il precedente? Bisogna risalire al match di andata, terminato sempre 3-1 per la Juventus, in cui il portiere rossoblù aveva stuzzicato l'attaccante portoghese prima della ripetizione di un calcio di rigore. "Ancora centrale?", era stata la domanda ironica dell'estremo difensore. E Cristiano calciò nuovamente di potenza, nuovamente centrale, facendo nuovamente gol.