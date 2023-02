Saranno giorni di moviole ed è pure il gioco delle parti. Saranno giorni di replay ed è assolutamente giusto. Dovranno essere però anche momenti di riflessione: perché, dopo una prestazione oggettivamente buona, è venuto meno ancora una volta il risultato? Cos'è mancato? E come si può sopperire a queste mancanze? Sembrava una copia più sbiadita delle partite con Ajax, Porto e Villarreal. Sei naturalmente favorito, giochi il ruolo quasi con disinvoltura, arrivi pure a sbloccarla e... e ti ritrovi impantanato negli imprevisti. Fermo. Bloccato. Scioccato, quasi.Torna allora la solita questione, quella rilanciata da Allegri dai tempi di Juve-Malmoe: che la squadra sia tornata 'bianca' come il pallone indicato allora dal tecnico? Viene da pensarlo. Quasi da malignarci su. Ma tutto si riduce all'episodio e le vibes tornano a: con una vittoria si sarebbe parlato di tutt'altro, e alla fine Allegri e i suoi non hanno praticamente mai sofferto. Semmai, l'errore è stato non chiuderla. Andarci vicino - che conta solo se giochi a bocce - e non avere mordente, pur possedendo tutte le carte offensive nel tuo mazzo.Qualcosa c'è sotto. Ed è quasi una fortuna: si può risolvere, non è tutto frutto del caso.No, non è tutto frutto del caso, ma è un passo di ogni percorso. E' stato come se la Juve si fosse caricata in maniera esagerata del peso e dell'importanza di questa competizione. Accade sempre anche in Champions (e si è visto in particolare negli ultimi anni), ma stavolta c'è un obbligo dietro al sogno, e allora il castello è naturalmente di carte: quella decisiva è Di Maria, viene meno il Fideo e cade giù tutto. Un po' come Bremer sull'inserimento di Blas., forse grande, sicuramente ingombrante. Allegri l'ha riparata una volta, ci riuscirà una seconda, con tutto questo caos attorno?