Nicolò Rovella dopo il prestito al Monza tornerà alla Juventus in estate anche se la sua permanenza non è sicura. Questo perché, nonostante abbia convinto in questa stagione, il giocatore potrebbe avere diverse offerte. Dipenderà, secondo la Gazzetta dello Sport, da possibili intrecci di mercato. Una decisione però verrà presa dopo che l'allenatore lo avrà visto nuovamente da vicino in allenamento.