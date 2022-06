Come racconta Tuttosport, Weston McKennie ha tutte le caratteristiche per alternarsi con le altre mezzali: dinamico, grintoso in interdizione, con uno spiccato senso dell’inserimento e capace di essere comunque efficace nel gioco aereo grazie a tempismo ed elevazione. Tutte doti che però lo rendono anche appetibile sul mercato, ragion per cui non è certa la sua permanenza.