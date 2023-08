Siamo solo all'inizio, eppure ne abbiamo già viste e sentite tante. "I ladri sono tornati",, "ci hanno tolto una vittoria certa" - quest'ultima frase pronunciata nientedimeno che da un dirigente in veste ufficiale - e chi più ne ha più ne metta. E il tutto per quel calcio dinon concesso alper un intervento di Iling su Ndoye, nella stessa partita in cui i bianconeri si erano visti negare a loro volta un penalty per un fallo di Moro su. Scandalo! E proteste, e reclami, e polverone mediatico...(escludendo la sfuriata di Massimiliano, che avrebbe gradito un intervento della società).Nemmeno una parola, nè scritta nè pronunciata a voce alta, per difendersi dagli attacchi,Come se non fosse bastato l'accanimento mediatico dovuto alle vicende giudiziarie, la società ha scelto di nuovo di trincerarsi tra le sue mura, subendo sempre di più - e facendo subire ai propri tifosi, ormai stufi di difendersi da soli - l'esplosione di rabbia degli avversari, come un colpevole qualsiasi che accetta il proprio destino facendosi condannare a furor di popolo. Siamo solo all'inizio, dicevamo, ma così non si può andare avanti.