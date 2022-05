Come racconta Gazzetta, a Pogba in ogni caso in alternativa resta sempre Jorginho con cui è stato abbozzato un accordo, sebbene le difficoltà del Chelsea per il cambio di proprietà abbiano fatto rallentare la trattativa. Un fatto è certo: se il francese trova l’intesa con la Juve, allora per l’italo-brasiliano il discorso fatalmente si chiuderebbe. Ma ancora non è detta l’ultima parola.