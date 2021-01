Dove andrà Arek Milik? Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve sul giocatore non è mai sparita. Anzi: sarebbe ben disposta a confermare le promesse fatte in epoca non sospetta. "E poi, si sa, in quel caso, altre prospettive potrebbero presentarsi - si legge sul quotidiano. Ma Milik, eventualmente per qualche euro in più, si troverebbe a dover rinunciare alla Nazionale e all’Europeo, perché diventerebbe complicato convocare un calciatore la cui ultima partita risalirebbe al 28 luglio del 2020". Si avvicina a grandi passi l'Olympique Marsiglia...