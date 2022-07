Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve valuta ancoradel Chelsea, altrettanto complicata perchè in corsa è tornato prepotentemente il Lipsia, la ex squadra del bomber tedesco, che vorrebbe riprenderselo. I Blues, in ogni caso, hanno aperto all’ipotesi bianconera di un prestito con diritto di riscatto e questo fa ben sperare. Da Barcellona, intanto, torna la candidatura di Memphis Depay. L’olandese, già seguito dalla Signora a gennaio, è in uscita dai blaugrana, nonostante a parole lui dica il contrario.