Cesare Prandelli fino a fine stagione, ma la Fiorentina pensa già al futuro: secondo Repubblica, in estate la Viola tenterà un nuovo assalto a Ivan Juric, Maurizio Sarri o Luciano Spalletti.



E LA JUVE? - ​Senza nemmeno affrettare troppo i tempi, Sarri e la Juventus stanno trattando la buonuscita. Le parti hanno trovato un'intesa di massima, ma restano un paio di questioni da dirimere. La Juve è disposta a versargli le mensilità della stagione 2020-2021 ma vorrebbe "ritardare" il pagamento. Inoltre si sta discutendo su ulteriori cifre: i 2 milioni e mezzo di indennizzo da corrispondere a Sarri per il mancato rinnovo per il 2021-2022 e le rate teoricamente mancanti dopo il "taglio stipendi" stipulato in lockdown.