Come racconta Gazzetta, Simeone ha caratteristiche che possono piacere ad Allegri e sa come si fa gol, uno dei problemi principali della Juve 2021-22. Può fare il centravanti nel 4-3-3 e giocare da seconda punta nel 4-4-2. A proposito, resta vivo l’interesse per Giacomo Raspadori del Sassuolo, che i bianconeri vedono come alternativa a Kean: l’idea è quella di riscattare l’azzurro dall’Everton (per 28 milioni) per cederlo all’estero (ha estimatori in Premier) e aprire poi una trattativa per Jack.