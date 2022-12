Lanon ha ancora mollato le speranze di trattenereIl francese, che ha il contratto in scadenza a giugno, ha diversi club interessati e pronti ad offrire ingaggi importanti ma da quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club bianconero proverà un ultimo tentativo per convincere l'ex Psg a rimanere. Questo soprattutto per l'importanza che il giocatore ha nelle idee di Massimiliano Allegri.