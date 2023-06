Un calvario che ancora deve terminare. La stagione della Juve finirà domani e solo allora si capirà per quale coppa si qualificherà il club bianconero, ma il pericolo della squalifica dalle coppe europee nonostante la giustizia italiana abbia già fatto il suo corso resta vivo. L'Uefa dovrà dire la sua e c'è un accordo che potrebbe cambiare le carte in tavola. Le due parti hanno infatti stipulato un accordo transattivo ad agosto 2022 con il quale il club bianconero si accordava per pagare una multa parziale impegnandosi a tornare entro i parametri di sostenibilità in tempi ragionevoli, non avendo il requisito del break-even (pareggio tra entrate e uscite totali). Nel dicembre 2022 il cambio di scena e l'apertura di un'ulteriore indagine formale per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul Fair Play Finanziario. Infatti, come riporta Tuttosport, se, dopo la conclusione di questa indagine, la situazione finanziaria del club fosse significativamente diversa da quella valutata dalla Uefa, o se venissero a galla ulteriori sviluppi, l’accordo transattivo potrebbe essere rescisso. In tal senso sarebbe da aspettarsi qualsiasi azioni legali e misure disciplinari dall'espulsione dalle coppe alla multa. L'attesa, in questo senso, è tanta.