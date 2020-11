Come racconta Calciomercato.com, l'esplosione di Kean è sotto gli occhi di tutti. Spiega CM: "Sorride Carlo Ancelotti che lo rivuole all'Everton dalla prossima stagione, ma il PSG ha intenzione di sedersi seriamente a un tavolo se dovesse continuare così. Non va dimenticato che i radar della Juve sono ancora accesi su Kean, è sempre piaciuto, ceduto solo per ragioni di bilancio e perché non avrebbe trovato lo spazio che cerca un ragazzo del 2000. Occhio, perché in futuro le strade potrebbero incrociarsi ancora".