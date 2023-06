L'offerta dellaè stata di un contratto annuale da due milioni bonus compresi, senza opzione per un eventuale nuovo rinnovo. Un po' poco per un elemento che fino a questa stagione ha incassato cinque milioni a stagione più bonus e che sperava, oltre a un ingaggio un po' più alto (la richiesta era di tre milioni) anche in una proposta per un biennale. Parti molto distanti quindi, e divorzio in vista. Al momento, l'unica carta che potrebbe ancora ribaltare la situazione è quella emotiva (ovviamente in assenza di offerte superiori da parte di altri club), legata al grande affetto che lega Cuadrado, amatissimo dai tifosi, all'ambiente bianconero. Lo riporta calciomercato.com.