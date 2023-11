Il mercato di gennaio non sarà banale per la Juventus, che deve coprire le assenze di Pogba e Fagioli in mezzo al campo. La dirigenza bianconera si muoverà soprattutto per rinforzare il centrocampo ma se ci sarà l'opportunità non è escluso anche un colpo in fascia che completi l'organico, scrive calciomercato.com.