Secondo quanto riporta Gazzetta, non è da escludere il possibile ritorno di Miralem, sussurrato negli ultimi giorni, sebbene trovi delle resistenze non per questioni tecniche ma per considerazioni legate all’età (32 anni) del bosniaco. Eppure il Barcellona si è già reso disponibile a pagare la metà dello stipendio, anche nel suo caso intorno agli 8 milioni netti. Il conto alla rovescia vale per tutti.