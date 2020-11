7







di Nicolò Vallone

Se la Juventus ha dovuto aspettare il 92' per avere la meglio sul Ferencvaros in rimonta ciò è stato dovuto al gol incassato nelle battute iniziali del match. E in generale la squadra di Pirlo, come sottolineato dallo stesso allenatore nel post-partita, ha mostrato una certa difficoltà difensiva. Sicuramente un problema di coordinamento tra reparti, ma è emersa chiaramente la difficoltà di un elemento in particolare della retroguardia: Danilo.



GLI ERRORI - Nel primo tempo il terzino brasiliano è scivolato nell'azione che ha innescato il vantaggio magiaro, e si è fatto ingenuamente rubare palla vicino all'area di rigore in un successivo frangente. Nella ripresa è stato ammonito per un salto scomposto su un avversario e negli ultimi minuti ha bucato un lancio in area del Ferencvaros, costringendo un Matthijs De Ligt in formato leader a rimediare.



LA CHIAVE - Ora, cosa dobbiamo pensare. Che un giocatore fin qui osannato come uomo in più di Pirlo in questa prima parte di stagione, l'unico ad aver disputato tutte le partite della Juve 2020-2021, si sia rivelato un flop o che non sia lucido e abbia bisogno di riposo? Assolutamente no! Il peccato originale della retroguardia vista ieri all'Allianz Stadium sta a monte: Danilo era schierato fuori ruolo, da centrale di una difesa a 4.



LA SPIEGAZIONE - Lui è un uomo di fascia, o tutt'al più, come ben dimostrato in questo segmento di annata che gli ha fatto conquistare la fiducia della Juve e della nazionale brasiliana, un terzo di difesa. Ma mai nella vita un centrale puro. E se ha dovuto agire in una posizione così poco consona alle sue caratteristiche, è a causa dell'emergenza infortuni che ha falcidiato il pacchetto arretrato bianconero, spedendo in infermeria 3 centrali su 4.



IL MERCATO - Se l'infortunio muscolare di Demiral te lo aspetti di meno, che l'età avanzata di Bonucci e Chiellini potesse costituire un problema di tenuta fisica ce lo si poteva ampiamente aspettare in fase di mercato. Eppure, per inseguire affannosamente gli acquisti si è prosciugato il reparto lasciandolo al minimo sindacale di organico. Col risultato di dover esporre Danilo a una prova fortemente negativa che poteva far rimediare una figura poco lusinghiera alla Juventus.