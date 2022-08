Provocazione, utopia, velleità. La riflessione lanciata da Gazzetta.it può essere definita come meglio si crede, soprattutto perché non esistono possibilità che si realizzi. Ma non è la prima volta che, a un anno dalla separazione, si torni a metterenella stessa frase. Per un ritorno che non è contemplato, in primis per il motivo principale per cui la Juve alla fine si è privata del portoghese: il cospicuo risparmio, liberatasi dell'ingaggio, che le ha permesso più libertà di manovra nei successivi mercati.Ma di Ronaldo alla Juventus, mettendo un attimo da parte il denaro, si parla anche in termini più "nostalgici". Come sottolinea Gazzetta.it, infatti, col senno di poi l'addio sembra non essere convenuto né alla Juve né al portoghese. CR7 ha sì segnato la sua consueta dote di reti al Manchester United, ma senza vincere nulla e rimanendo escluso dalla Champions League; quella Champions acciuffata dalla Juventus che ha sì poi preso Vlahovic, ma che forse con un Ronaldo in più in rosa avrebbe potuto lottare per traguardi più prestigiosi.La Juventus cerca un vice Vlahovic: la centralità del serbo nel progetto è indiscussa ma, afferma Gazzetta.it, un ritorno di Cristiano Ronaldo sarebbe in linea con la nuova vecchia politica adottata alla Continassa: vincere subito. In più, Vlahovic sarebbe alleggerito di un po' di pressione e non sarebbe da tutti, decisamente, poter contare su un trio di star come quello formato dallo stesso Cristiano, Pogba e Di Maria. Lo stesso Ronaldo, poi, forse rimpiange l'addio se dopo un anno si trova senza offerte che lo soddisfino pienamente e scartato dai club più importanti d'Europa.