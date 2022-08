Prendere o lasciare. La decisione definitiva maturerà nel vertice di mercato della dirigenza bianconera previsto nella giornata di mercoledì. Intanto, però,: proprio quando la pista sembrava essersi raffreddata, infatti, il serbo è tornato ad essere un'idea molto concreta per la Vecchia Signora, che durante la tournée americana ha preso consapevolezza della necessità di intervenire sul mercato per colmare il buco sull'out di sinistra del tridente d'attacco.Come scrive Calciomercato.com, non è ancora troppo tardi per affondare il colpo per l'esterno dell', ma adesso è tempo di accelerare: mentre la Juve si dedicava ad altre priorità, infatti, sul giocatore è piombato il, che ha trovato un accordo sia con lui che con il club tedesco ponendo qualcosa di molto simile a un ultimatum., che comunque per assicurarsi il colpo dovranno presentare un'offerta molto simile a quella della concorrenza,. La scelta finale, come detto in apertura, sarà presa domani. Ma intanto Madama è tornata alla carica, pronta a sferrare il colpo decisivo.