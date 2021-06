Il futuro di Moise Kean, sul quale è sempre vivo l'interesse della Juventus, dipende da un allenatore. Quello dell'Everton per la precisione. Dopo l'addio di Ancelotti tornato al Real Madrid, i Toffees devono ancora scegliere il suo sostituto che dovrà poi decidere se puntare o meno sull'attaccante classe 2000. Nell'ultima stagione Kean ha giocato in prestito al Psg diventando uno dei protagonisti della squadra, con i parigini che vorrebbero prenderlo a titolo definitivo e ad oggi sono in vantaggio sulla Juve. Tutto, però, dipenderà dal nuovo allenatore dell'Everton.